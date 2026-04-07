Интернет-магазин привлечён к ответственности за рекламу холодного оружия

Главная транспортная прокуратура проводит комплекс мероприятий по предотвращению преступлений, связанных с незаконным оборотом холодного оружия, включая кастеты.

Расследования показали, что подозреваемые приобретали запрещённые предметы через интернет-магазины. Совместно с комитетом информации министерства культуры и информации РК установлено, что маркетплейс «Satu.kz» размещал рекламу холодного оружия и был привлечён к административной ответственности. Для интернет-площадок предусмотрена ответственность за такую рекламу, а также принимаются меры по блокировке запрещённого контента.

На объектах транспорта — в аэропортах и на железнодорожных вокзалах — размещены плакаты и баннеры, информирующие о уголовной ответственности, а также установлены ящики для добровольной сдачи запрещённых предметов.

Главная транспортная прокуратура напоминает гражданам: незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение холодного оружия влечёт уголовную ответственность, а размещение рекламы — административную. Жители Казахстана, добровольно сдавшие холодное оружие (в том числе кастеты), освобождаются от уголовной ответственности.