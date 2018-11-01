Смертельно опасная реклама заполонила Шымкент

Опасная реклама заполоняет Шымкент. Неизвестные с помощью трафаретов раскрашивают стены домов странным набором букв и цифр.

Правда, при внимательном прочтении становится ясно, что речь идет о наркотических средствах. Жителей города это ужасно возмущает.

Трафаретная надпись на заборе дома Гульзиры Кызылходжаевой появилась несколько месяцев назад. Не повезло и другим домам в микрорайоне Кайтпас-1. Стирать такую рекламу со стен местным жителям приходится самим. Говорят, от местных властей не могут дождаться не то, что помощи, но и никакой реакции на опасные надписи.

«Я на самом деле боюсь, у нас тут столько молодежи, они прочтут, потом что делать? Ужас, страшно. Почему никто не следит? Пока сами не уберем, никто не сделает. Акимат и полиция обращают внимание на другие мелочи, а на это опасное явление -ноль внимания!» — говорит Гульзира Кызылходжаева.

Недалеко от этой улицы в мкр Кайтпас есть школа, а значит те, кто может прочитать такую рекламу и воспользоваться, два раза в день проходят мимо. К тому же такие надписи можно встретить и в других районах Шымкента. Местные жители требуют найти и наказать тех, кто делиться опасной информацией.

Продавцы наркотического зелья тоже идут в ногу со временем и успешно используют социальные сети. У них есть свои каналы, чаты, группы. В них подробная информация о смертельно опасных смесях, четкий инструктаж применения, а главное, и что самое страшное, — налажена купля-продажа. Заказать можно все, что угодно и получить в городе даже днем. Возможно, никто из рядом стоящих и не поймет, что молодой человек ищет под лавочкой или в мусорном баке. Запретов и цензуры на такие переписки нет.

Полиция Шымкента разводит руками. Рейды вроде проводят, но никого задержать пока не удалось. По словам стражей порядка, расклейщики такой рекламы орудуют по ночам и их отнюдь не пугает штраф в размере 20 МРП.

«Мы проводим рейдовые мероприятия, выявляем нарушителей. Пока расклейщиков таких объявлений мы не нашли. Убирать эту рекламу должные местные исполнительные органы, мы отправили им письма. Выявить источник этой рекламы сложно, но уже этим сейчас занимаются органы по делам наркобизнеса», — пояснил Алиев Данабай, исполняющий обязанности начальника отделения МПС ДВД г. Шымкента.

Шуддин Саидов