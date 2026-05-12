Этап Кубка мира по стендовой стрельбе: определились победители в дисциплине «трап»

В Алматы завершился домашний этап Кубка мира по стендовой стрельбе. Стрелки набирали очки в дисциплине «трап». В упражнении была представлена 31 команда. По итогам квалификационного раунда в финал вышли 8 сильнейших стрелков.



В дисциплине «трап» в категории среди женщин, лучший результат показала Пенни Смиз из Австралии, она набила 30 попаданий. Второе место за Фатимой Галвез, ее результат — 25 попаданий. Третьей стала словацкая спортсменка Зузана Рехак-Штефечекова, набравшая 21 попадание.



Среди мужчин в дисциплине «трап» лучшим стал Толга Тунджер из Турции, в его активе 29 попаданий. Второе место занял Деррик Меиниз из США с 26 попаданиями. Третье место занял китайский спортсмен Ци Ин, набравший 23 попадания.



Сборная Казахстана завершила домашний этап Кубка мира по стендовой стрельбе с золотой медалью в дисциплине «скит». Ее выиграла Асем Орынбай.



В целом, считают специалисты, казахстанцы, в рамках подготовки к Олимпийским играм, показали довольно неплохие результаты.

Еще один важный результат этапа Кубка мира, это получение важнейшего опыта в проведении соревнований подобного уровня. Напомним, что они проводились при поддержке ряда партнеров и спонсоров, включая АО «Самрук-Казына», фонд «Sport Qory», группу KAZ Minerals, АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

Организатором выступила Казахстанская национальная федерация спортивной стрельбы.



