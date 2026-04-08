Школьники Шымкента осваивают современные агротехнологии

В Шымкенте в IT‑школе‑лицее №89 системно ведётся работа по формированию экологической культуры среди школьников. В рамках экологической акции «Таза Қазақстан» и «Дня чистоты» здесь прошёл ряд мероприятий природоохранной направленности.

Для учеников 6–7 классов был организован специальный экоурок, посвящённый вопросам сортировки бытовых отходов и ответственному отношению к окружающей среде. Основная цель занятия — формирование у школьников экологической ответственности и бережного отношения к природе родного края.

В лицее на постоянной основе реализуются инициативы по развитию экологической культуры. Одной из таких практик является раздельный сбор отходов. На территории учебного заведения установлено 18 специализированных контейнеров для сортировки бумажных и пластиковых отходов. Эта система успешно действует в школе уже более семи лет.

Кроме того, при лицее функционируют теплица и лаборатория, где ученики могут применять теоретические знания на практике. Школьники проводят исследования и занимаются выращиванием растений во внеурочное время.

Сейчас учащиеся осваивают современные агротехнологии. В частности, внедряется новый способ выращивания огурцов: семена высаживаются в специальные пластиковые ёмкости, после чего за рассадой ведётся постоянное наблюдение. После укрепления растения планируется пересадить в открытый грунт и продолжить мониторинг до получения урожая.

Работа ведётся совместно со студентами Университета имени Узбекали Жанибекова, что помогает школьникам развивать навыки научно-исследовательской деятельности.

По данным администрации лицея, особое внимание уделяется сочетанию теории и практики. Благодаря этому учащиеся создают экологические проекты, в том числе по переработке отходов, которые уже занимают призовые места на республиканском уровне.

Подобные инициативы способствуют формированию у молодёжи ответственного отношения к окружающей среде и мотивируют школьников участвовать в сохранении чистоты родного города и страны.