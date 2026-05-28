Туркестан и китайская провинция Гуйчжоу укрепляют инвестиционное сотрудничество

Заместитель акима Туркестанской области Канат Кайыпбек встретился с официальной делегацией Китайской Народной Республики из провинции Гуйчжоу. Делегацию возглавил заместитель председателя Народного общества дружбы с зарубежными странами провинции Гуйчжоу Хун Цзян.

Стороны обсудили вопросы укрепления межрегионального сотрудничества, привлечения инвестиций, расширения торгово-экономических связей, а также реализации совместных проектов в туризме и производстве, развитии цифровых технологий. Канат Кайыпбек поблагодарил гостей и презентовал инвестиционный потенциал Туркестанской области.

Канат Кайыпбек, заместитель акима Туркестанской области: «Через территорию Туркестанской области проходит международный транзитный коридор «Западный Китай – Западная Европа», на который приходится 85% сухопутных грузоперевозок между Китаем и странами Европы. Через нашу область проходят стратегические железнодорожные магистрали, связывающие регионы Центральной Азии с Российской Федерацией и Сибирью. Современный международный аэропорт Туркестана способен качественно обслуживать пассажиропоток до 3 миллионов человек в год. В рамках членства Казахстана в Евразийском Экономическом Союзе для предприятий, работающих в нашем регионе, открыт масштабный рынок с более чем 180 миллионами потребителей. На этом рынке обеспечено свободное движение товаров, услуг и капитала, а также отсутствуют таможенные пошлины. Сегодня в области функционирует 21 индустриальная зона, предлагающая инвесторам земельные участки с полностью подведённой инженерно-коммуникационной инфраструктурой. Также действуют малые промышленные парки. Для проектов, ориентированных на высокотехнологичное и глубокое перерабатывающее производство, работает специальная экономическая зона».

Представитель провинции Гуйчжоу Хун Цзян высоко оценила красоту и туристический потенциал города Туркестана. Она выразила заинтересованность в установлении партнёрства и инвестировании в сферы сельского хозяйства, туризма, транспортно-логистической отрасли, образования, торговли и других направлений.

Хун Цзян, заместитель председателя Народного общества дружбы с зарубежными странами провинции Гуйчжоу: «По поручению нашего мэра мы прибыли в Туркестанскую область. У меня в руках меморандум подписанный акимом Туркестанской области и мэром провинции Гуйчжоу. Работа по сотрудничеству и по экономическому развитию и укреплению дружбы между нашей провинцией и вашей областью начата».

Стратегическое партнёрство между Казахстаном и Китаем продолжает активно развиваться. По итогам 2025 года товарооборот между двумя странами достиг 48 млрд 700 миллионов долларов США.

Из них доля Туркестанской области составила 684,3 млн долларов США. На сегодняшний день в регионе реализуются 17 инвестиционных проектов с участием китайского капитала на общую сумму 148 млрд тенге».