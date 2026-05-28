Тайны катакомб Кангюя: археологи нашли необычное парное захоронение

Центр археологии Южно-Казахстанского педагогического университета имени Озбекали Жанибекова при участии сотрудников государственного историко-культурного музея-заповедника Ордабасы и поддержке Фонда охотников за петроглифами продолжили исследование группы могильников периода государства Кангюй в Ордабасинском районе Туркестанской области.

Были открыты несколько захоронений в катакомбах, среди которых уникальное парное погребение мужчины и женщины, что стало одной из самых необычных находок последних нескольких десятилетий.

На дне этой погребальной камеры археологи обнаружили необычное парное захоронение, которое включало костяки высокого крупного мужчины и миниатюрной женщины. Эта находка заметно выделяется на фоне десятков других погребений, найденных в катакомбах Южного Казахстана.

Если обычно пол таких камер представляет собой обычную глину, то здесь поверхность была выстлана фрагментами крупного керамического сосуда — хума. По предположению археологов, это было сделано намеренно и имело особое ритуальное значение.

«Выстлано 80% камеры, на которые положены костяки. И поза женского костяка на левом боку с поджатыми ногами, это скорченный вариант. Это укладывается в рамке представлений о религиозном дуализме, то есть вере в потустороннее существование. Скорченная поза – это имитация нахождения плода в утробе матери. Потому что, многие народы воспринимали акт смерти как акт рождения», — Александр Подушкин, профессор Южно-Казахстанского педагогического университета имени Озбекали Жанибекова.

Хум — большой сосуд для хранения зерна и других сыпучих продуктов — считается атрибутом земледельческой культуры. Но рядом с захоронением археологи нашли наконечники стрел, пряжки и другие предметы, характерные уже для кочевников. По мнению специалистов, такое сочетание отражает полиэтничность и смешение земледельческих и кочевнических традиций в государстве Кангюй.

«Было найдены пряжки обувные, ременные, наконечники стрел, которые в основном использовали номады. Это ритуальная подвеска, она играла роль оберега. Здесь есть большое и несколько маленьких отверстий», — Гульмира Стамкулова, археолог.

Всего в ходе раскопок археологи исследовали пять катакомб, характерных для государства Кангюй. Они служили семейными склепами, где захоранивали умерших на протяжении долгого времени. Среди находок имеются также высококачественная керамика, изготовленная с использованием быстровращающегося гончарного круга и сложных декоративных приемов.

Кроме того, археологи обнаружили уникальный инструмент древних строителей подземных катакомб — затирочный камень с тремя отполированными поверхностями, который использовался при создании стен коридоров-дромосов катакомбных подземных сооружений.

«Наш центр археологии ведет раскопки более 60 лет, но катакомбы ежегодно нам преподносят сюрпризы. Они расширяют наше представление о материальной и духовной культуре одного из первых государственных объединений на территории Казахстана, государстве Кангюй», — Александр Подушкин, профессор Южно-Казахстанского педагогического университета имени Озбекали Жанибекова.

По завершении работ будет воссоздан исторический ландшафт, а все обнаруженные материалы после камеральной и научной обработки передадут на экспертизу, находки отправятся в музейные учреждения Республики Казахстан.