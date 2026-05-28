В ВУЗах Казахстана внедрят образовательные программы по дзюдо

В Казахстане в систему высшего образования планируют внедрить программу по дзюдо. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали Министерство науки и высшего образования РК и Международная федерация дзюдо (IJF).

Документ подписали министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и президент IJF Мариус Визер. Соглашение направлено на развитие и популяризацию дзюдо среди студентов, а также совершенствование спортивной инфраструктуры и подготовку спортивного резерва.

В рамках сотрудничества в вузах и колледжах страны поэтапно внедрят образовательные программы по дзюдо, организуют соревнования и студенческие лиги. Кроме того, предусмотрено развитие спортивной инфраструктуры и повышение квалификации преподавателей и специалистов в сфере физической культуры и спорта.

Особое внимание уделят укреплению материально-технической базы учебных заведений. Планируется обеспечение спортивных объектов необходимым инвентарем, татами и экипировкой для занятий дзюдо.

Оператором программы определен фонд Jenys International Sports Foundation, который займется финансированием и координацией реализации проекта.

По мнению сторон, реализация меморандума станет важным шагом для развития массового спорта, а также создаст дополнительные возможности для вовлечения молодежи в занятия дзюдо и формирование здорового образа жизни.