Владимир Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом

В столичном аэропорту высокого гостя встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. С момента пересечения государственной границы Казахстана до посадки в аэропорту Астаны борт президента России сопровождали истребители Сил воздушной обороны Республики Казахстан.

У трапа президентского самолета была выстроена рота почетного караула.

Владимира Путина и членов официальной делегации приветствовали дети с флажками двух стран и барабанщицы Дворца школьников имени Махамбета Утемисова.

Затем над взлетной полосой пролетели вертолеты с флагами Казахстана и России.