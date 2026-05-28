На главную Новости Шымкента Общество Владимир Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом

Владимир Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом

Редактор Юлия Машковская
24
Фото Акорды

В столичном аэропорту высокого гостя встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. С момента пересечения государственной границы Казахстана до посадки в аэропорту Астаны борт президента России сопровождали истребители Сил воздушной обороны Республики Казахстан.

У трапа президентского самолета была выстроена рота почетного караула.

Владимира Путина и членов официальной делегации приветствовали дети с флажками двух стран и барабанщицы Дворца школьников имени Махамбета Утемисова.

Затем над взлетной полосой пролетели вертолеты с флагами Казахстана и России.

