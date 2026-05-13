Новая судебная методика в РК поможет раскрывать криптовалютные преступления

В Казахстане разработана и внедрена новая методика судебно-экспертного исследования операций с криптовалютами. Работа в этом направлении проводится в рамках цифровой трансформации судебной экспертизы, включающей использование современных технологий, автоматизированных систем и научных подходов.

Как сообщил директор центра судебных экспертиз министерства юстиции РК Бакытжан Байтилесов на площадке СЦК, ведомство последовательно модернизирует экспертную деятельность, повышая точность, объективность и оперативность исследований.

«В 2025 году в кратчайшие сроки была разработана методика судебно-экспертного исследования операций с криптовалютами. Данная методика прошла апробацию и была утверждена. Документ формирует единый алгоритм анализа криптовалютных транзакций, цифровых активов и движения денежных средств, а также включает механизмы отслеживания цепочки операций, идентификации цифровых следов и определения фактического финансового результата», — отметил он.

По его словам, новая методика будет применяться при расследовании уголовных дел, связанных с криптовалютным мошенничеством, финансовыми пирамидами, легализацией преступных доходов и киберпреступлениями.