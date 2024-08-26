Коллекционные монеты выпустит Нацбанк к 100-летию Рахимжана Кошкарбаева и Кемаля Акишева

Национальный банк Казахстана выпускает в обращение новые коллекционные монеты к 100-летию Рахимжана Кошкарбаева и Кемаля Акишева. Монеты выходят в серии «Выдающиеся события и люди».

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Народного Героя Казахстана Рахимжана Кошкарбаева.

Участник Великой Отечественной войны, он стал одним из первых солдат Красной армии, водрузившим 30 апреля 1945 года знамя на здании Рейхстага во время штурма Берлина.

В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения известного археолога и учёного Кемаля Акишева. Именно под его руководством был найден «Золотой человек» при проведении археологических раскопок Иссыкского кургана близ Алматы.

Изготовлены монеты из сплава мельхиор (МН 25). Номинал – 200 тенге. Тираж – 5 тысяч штук.

«Коллекционные монеты обязательны к приёму по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе», – информирует Нацбанк.

Купить монеты можно будет в интернет-магазине Нацбанка начиная с 28 августа 2024 года.