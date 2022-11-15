Как выявить поддельную банкноту, рассказали в филиале Нацбанка Туркестана

15 ноября – день национальной валюты Казахстана. В этом году ей исполнилось 29 лет. Национальную валюту, которую ввели в обращение в 1993 году назвали тенге, а ее стократную часть – тиын.

Название «тенге» происходит от средневековых тюркских мелких серебряных монет «денге» или «таньга», от которых произошли также и русское слово деньги.

15 ноября 1993 года Казахстан ввел в обращение собственную национальную валюту — тенге. Переход на национальную валюту был важным и необходимым шагом после развала СССР. Тенге разработали всего за 1 год. Первая партия казахстанских денег была отпечатана на лондонской фабрике. А первые казахстанские монеты были отчеканены в Германии.

Тенге печатали за рубежом до 1995 года, а в мае того же года уже была торжественно открыта Банкнотная фабрика Национального Банка Казахстана. Партнером по созданию отечественного предприятия по выпуску банкнот стала известная компания Великобритании Thomas De La Rue‚ с которой заключили контракт на поставку оборудования и технологий по выпуску банкнот с полным производственным циклом.

Национальный Банк Республики Казахстан является единственным эмитентом национальной валюты на территории страны.

Сегодня национальная валюта Республики Казахстан признана одной из удачных купюр по своему дизайну и высокому уровню защищенности. Для того чтобы затруднить способы подделки денег, специалисты Национального Банка Республики Казахстан внедряют в денежные знаки комплекс защитных элементов: бумага на банкнотах имеет характерный хруст, на просвет видны водяные знаки, защитные нити, совмещающиеся элементы, скрытые изображения, которые определяются при изменении угла наклона банкноты, элементы, выполненные цветопеременной краской. Тактильно можно ощутить специальную рельефную печать на лицевой и оборотной стороне банкноты.

Всё это в комбинации и составляет защиту банкноты от возможной подделки. Для того чтобы отличить поддельные купюры от настоящих, необходимо придерживаться метода: «Почувствуй-посмотри-поверни». Человек должен уметь определять хотя бы два-три визуальных признака подлинности банкнот.

Практические советы:

Во-первых, банкноту необходимо почувствовать на ощупь.

Банкнотная бумага имеет свой специфический хруст. На все банкноты нанесена специальная печать, которая создает рельеф. Если провести пальцами по наименованию «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» или по архитектурным изображениям, карте Казахстана, то можно ощутить рельеф. Также на всех банкнотах имеются метки для людей с ослабленным зрением, они находятся в нижней части банкноты. Это выпуклые высокорельефные элементы хорошо различимые на ощупь.

Во-вторых, нужно внимательно рассмотреть банкноту.

В начале составляется общее зрительное впечатление: является ли денежный знак чистым, четким, контрастным или грязным, имеющим пятна или подтеки краски. Изучив банкноту на просвет, вы можете увидеть водяной знак в виде мифической птицы «Самрук» и цифровое изображение номинала. На просвете надо проверить магнитную и так называемую ныряющую (металлизированную) нить, выходящую на поверхность бумаги – в виде пунктиров с надписями. На просвет она должна быть сплошной.

В-третьих, необходимо повернуть банкноту.

На банкнотах от 1000 до 20 000 тенге имеется защитный элемент «Спарк», который меняет свой цвет от зеленого к золотистому в зависимости от угла наклона банкноты. При плавном повороте банкноты под разным углом можно увидеть перемещение цветной полосы вдоль элемента. На оборотной стороне банкнот 2000 и 5000 тенге имеется голографическая полоса. Изображения на голограмме переливаются и имеют динамический эффект.

Эти три способа помогут определить подлинность банкноты без специального оборудования.

Туркестанский филиал РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»