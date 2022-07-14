Нацбанк РК предупреждает об активизации телефонных мошенников

Национальный Банк Казахстана предупреждает об активизации телефонных мошенников. Под предлогом разбирательств по возможным фактам мошеннических действий они представляются работниками НБК и получают персональные данные казахстанцев.

В случае получения подозрительных писем или подобных звонков «от Национального Банка» необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Национальный Банк Казахстана предупреждает об активизации мошенников, которые под предлогом разбирательств по возможным фактам мошеннических действий представляются работниками НБК и получают персональные данные казахстанцев. Злоумышленники под различными предлогами убеждают граждан в необходимости установить мобильные приложения банков второго уровня или сервисы удаленного управления на персональные мобильные устройства.

После чего мошенники получают полный удаленный доступ к управлению смартфоном, открывают счета, оформляют кредиты и похищают денежные средства. Важно отметить, что злоумышленники в ходе телефонного разговора настаивают на передаче персональных и закрытых данных (суммы, хранящиеся на счете, СМС- и CVV-коды).

«Для получения информации по персональным данным пользователей мошенники используют все доступные методы социальной инженерии, в том числе с предоставлением поддельных документов. Злоумышленники фальсифицируют документы,подтверждающие личности работников НБК, а также письма или справки по денежным операциям со средствами граждан Республики Казахстан», — сообщили в Национальном Банке Казахстана.

Полученные данные используются в целях хищения и нанесения существенного материального ущерба гражданам.Просим вас помнить, что Национальный Банк Казахстана:

— НЕ обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и

сделок с физическими лицами;

— НЕ осуществляет звонки в адрес физических лиц по поводу мошеннических

действий со счетами граждан РК, компрометации персональных данных и попыток

оформления кредитов в банках второго уровня;

— счета в НБК могут быть открыты исключительно для учета операций

Национального Банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц.

В случае получения подозрительных писем или подобных звонков «от Национального Банка» необходимо обратиться в правоохранительные органы.