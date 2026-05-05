Более 62 тыс. казахстанцев прошли онлайн-обучение на Skills Enbek

С начала года более 62,8 тыс. казахстанцев, включая 25,1 тыс. безработных, прошли онлайн-обучение и получили сертификаты на платформе Skills Enbek. Всего на сервисе зарегистрировано свыше 1,3 млн пользователей.

Среди прошедших обучение — 6,1 тыс. молодых людей. Наибольшее число безработных обучившихся приходится на Актюбинскую, Кызылординскую, Туркестанскую, Костанайскую области и Шымкент.

На платформе доступен 601 курс, из которых 415 бесплатные. Самые популярные направления — кассиры, финансовая грамотность, социальная работа и сопровождение людей с ограниченными возможностями.

Курсы длятся от 2 до 72 часов. После завершения обучения участники проходят тестирование, а при успешном результате получают сертификат, который автоматически отражается в резюме на Enbek.kz и доступен работодателям.

Платформа позволяет обучаться в удобном формате, выбирать язык и темп, отслеживать прогресс и получать рекомендации вакансий. Также доступен ИИ-чат-бот для поиска курсов и ответов на вопросы.

Skills Enbek создана для развития навыков, повышения квалификации и обучения в течение всей жизни.