В Шымкенте проходит клиентский день премиальных брендов Fazzini и Brinkhaus

Администратор
В Шымкенте проходит клиентский день премиальных брендов домашнего текстиля и товаров для сна — итальянского Fazzini и немецкого Brinkhaus. Мероприятие организует шоурум Colore Home, хорошо известный ценителям уюта, эстетики и высокого качества.

Гостей ждет атмосфера живого общения и знакомства с коллекциями, которые давно стали символом европейского комфорта. В течение дня команда Colore Home будет консультировать посетителей, помогая подобрать текстиль и аксессуары для дома, которые способны превратить обычное пространство в настоящий уголок стиля и отдыха.

Особое внимание будет уделено бренду Fazzini — одному из самых известных производителей элитного домашнего текстиля из Италии. Только в день мероприятия для гостей будет действовать специальная скидка 10% на продукцию бренда.

Клиентский день станет отличной возможностью не только познакомиться с новинками и бестселлерами Fazzini и Brinkhaus, но и лично оценить качество материалов, уровень исполнения и философию европейского домашнего комфорта.

Мероприятие проходит 27 мая с 10:00 до 18:00 в конференц-зале «Кажымукан» отеля Rixos Khadisha Shymkent.

