Жёсткие ограничения для самокатчиков введут летом в Казахстане. Каждый транспорт получит регистрационный номер на корпусе, а для аренды потребуется наличие водительского удостоверения и достижение 18 лет. Также планируется ограничить движение самокатов по тротуарам.

Уже через месяца самокатчиков ждут новые правила. С 1 июля каждому арендному самокату будет присваиваться регистрационный номер, который разместят на корпусе. Кроме того, пользователям нужно будет иметь водительское удостоверение.

«Аренда будет запрещена лицам младше 18 лет; гражданам, не имеющим водительских прав; лицам, лишённым права управления. Наличие водительского удостоверения обязательно вне зависимости от того, планирует ли пользователь выезжать на проезжую часть», — МВД РК.

Эксперты отмечают, электросамокаты стали одной из самых заметных проблем на тротуарах в Казахстане, они резко маневрируют, подрезают пешеходов и создают ощущение небезопасности. Тем не менее, электросамокаты остаются удобным и быстрым видом городского транспорта, особенно для коротких поездок в пределах города.

Введение новых правил, по аналогии с регулированием мопедов, может повысить порядок на дорогах.

«С 1 июля вступит в силу закон, который ограничивает езду по тротуарам самокаты и, соответственно, требует будет самокатчиков правила, от 18 лет они должны будут быть, и на самокатах, на прокатных должны быть маленькие госномера стоять, чтобы можно было идентифицировать. С того момента, когда мопеды, так скажем, поставили в стоило, то есть, в рамках, с того момента, как мопеды обязали иметь госномера и водителей права, с этого момента обстановка значительно улучшилась», — Алексей Алексеев, автоэксперт.

При этом с 1 июля планируется запретить движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам. Разрешено будет движение по велодорожкам и велополосам, а при их отсутствии, по правому краю проезжей части в один ряд и по обочине. Однако эксперты рынка считают, что запрет тротуаров может привести к росту ДТП: велодорожек в стране почти нет, а проезжая часть остаётся более опасной зоной.

«Ни один человек на тротуаре, на самокате или от самоката не погиб в Казахстане, к счастью. Кроме того, выезд на проезжую часть также затруднен. То есть для того, чтобы человек мог выехать, ему нужно иметь права любой категории. И еще требуются шлемы и светоотражающие одежды в ночное время. Человек не будет целый день ходить со шлемом, очевидно, чтобы проехать 10 минут от работы до работы и так далее», — Мусалав Алибеков, CEO компании JET.

При этом водителей электросамокатов будут привлекать к ответственности за нарушение ПДД. В случае наезда на человека отвечать будет не кикшеринговая компания, а сам пользователь.