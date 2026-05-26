Полиция задержала мужчину, разыскиваемого за совершение особо тяжкого преступления

Редактор Юлия Машковская
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қару», проводимого на территории Туркестанской области, полицейские установили 31-летнего мужчину, разыскиваемого за совершение особо тяжкого преступления в Алматинской области.

В результате оперативных действий сотрудники Жетысайского районного отдела полиции на одной из улиц города Жетысай задержали подозреваемого жителя Алматинской области.

Полицейские доставили подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.

В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия.

