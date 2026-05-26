Депо для обслуживания электровозов строят в Арыси

Арыс, который многие привыкли воспринимать лишь как крупный железнодорожный узел, сегодня становится площадкой для масштабных промышленных проектов. Один из них — строительство современного депо международного уровня совместно с французской компанией Alstom.



Новое депо стоимостью 3,5 млрд тенге будет представлять собой высокотехнологичный сервисный центр, предназначенный для обслуживания и ремонта электровозов и подвижного состава, задействованного в перевозках по всей железнодорожной сети Казахстана.

Объект строится на территории площадью почти 3 гектара, после полного запуска работой будут обеспечены 100 специалистов. Проект реализуется совместно с французской компанией Alstom — одним из мировых лидеров в сфере железнодорожного машиностроения и производства высокоскоростных поездов.



Развитие подобных проектов в Арыси напрямую связано с общей стратегией модернизации промышленной и транспортной инфраструктуры региона. Город, который исторически был важным железнодорожным узлом, сегодня получает новое содержание — здесь формируется полноценная производственная база, способная обеспечивать техническое обслуживание и поддержку ключевых отраслей экономики.



Мухит Асет, руководитель отдела предпринимательство акимата города Арыс: «После запуска депо будет осуществлять сервисное обслуживание электровозов серий KZ4 и KZ8, которые в настоящее время эксплуатируются в стране. Alstom — одна из крупнейших французских машиностроительных компаний и мировой лидер в производстве локомотивов, высокоскоростных поездов, трамваев, а также оборудования для железнодорожной инфраструктуры. Реализация данного проекта имеет стратегическое значение для транспортной системы Казахстана. Железнодорожная отрасль сегодня играет важнейшую роль в развитии экономики страны, обеспечивая перевозку грузов, пассажиров и укрепляя международные торговые связи».



Завершить строительство и полностью ввести новое депо в эксплуатацию планируют до конца текущего года. Сейчас на объекте продолжаются строительные работы и подведение необходимой инженерной инфраструктуры.



