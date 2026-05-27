В Шымкенте врачи выходили тройню, родившуюся на 32-й неделе

В холле второго областного перинатального центра непривычно шумно. 38-летняя Турсынай Орынбаева родила тройню девочек. Рождение тройни — событие редкое, поэтому встречать молодых родителей приехали едва ли не все родственники. В эпицентре внимания-три маленьких свертка.

Из-за медицинских показаний девочки родились на 32-й неделе.

Турсынай Орынбаева, мама тройни: «О том, что у нас будет тройня, мы узнали на 14-й неделе, на генетическом обследовании. Тогда, конечно, смешались и страх, и радость. Такие же чувства были и во время родов. Наверное, это особый дар Всевышнего. Спасибо врачам- девчушки хорошо прибавили в весе, сейчас все трое весят уже больше двух килограммов».

За жизнь и здоровье сестер медики боролись больше двадцати дней. Сначала была интенсивная терапия, затем- долгий уход в специализированном отделении. Малышки оказались с характером: уверенно набирали грамм за граммом.

Врач-неонатолог: «Было проведено экстренное кесарево сечение. Вес первой девочки при рождении составил 1770 граммов, второй — 1850, третьей — 1990 граммов. Новорожденные получили весь комплекс интенсивного лечения. Сегодня, на 22-е сутки жизни, мы выписываем их с весом 2015, 2030 и 2008 граммов. Состояние детей отличное».

Пока мама и врачи занимались здоровьем девочек, дома к их приезду готовилась большая команда. Глава семейства Мамуржан Орынбаев признается: когда впервые услышал вердикт УЗИ- просто не поверил

Мамуржан Орынбаев, отец тройни: «Даже не знаю, как передать словами… Всем огромное спасибо! Спасибо больнице врчам, спасибо супруге- она подарила жизнь сразу троим детям. Спасибо Всевышнему за такой дар, это самый большой подарок судьбы».

До этого счастливого момента в семье Орынбаевых уже воспитывались трое детей. Две дочери и сын. Теперь в их доме подрастают сразу шестеро. К слову, эта тройня стала первой и пока единственной в текущем году для второго областного перинатального центра. А с начала года во втором областном перинатальном центре родились 1810 младенцев