Для банков и микрофинансовых организаций вводят строгие правила общения с должниками. Теперь количество контактов по телефону ограничено. Также четко прописано, в какие часы и сколько раз в неделю можно выходить на связь. Такие меры направлены на то, чтобы снизить навязчивость взысканий и защитить заёмщиков от чрезмерного психологического давления со стороны банков.

Теперь банки не смогут бесконечно названивать должникам. В будние дни разрешено звонить максимум три раза с 8 утра до 9 вечера. В выходные и праздники не больше двух звонков с ограничением по времени.

При этом во время разговора сотрудник обязан представиться, назвать банк и подробно объяснить, из чего складывается задолженность: основной долг, проценты, штрафы и другие начисления. Но эксперты подчёркивают, это не значит что должник может не платить по кредиту.

Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ: «В первую очередь должна быть самоосознанность самих заемщиков, да, клиентов, все равно им придется платить, помешать. Сейчас последние изменения именно вводят уполномоченный орган в пользу защиты прав потребителей, чтобы не злоупотребляли со стороны финансовых компаний, частных судебных исполнителей».

Также банкам запретят вводить клиентов в заблуждение или оказывать психологическое давление. Сотрудники не смогут использовать чужие имена, скрывать должность или распространять информацию о долге третьим лицам. Специалисты говорят, несмотря на ограничения для банков, напоминания о платежах являются частью финансовой дисциплины.

Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC: «Люди это иррациональны, да, они не полностью рациональны, они все-таки иррациональны. Они забывают оплатить, да. Бывает, что если ему не напоминаешь, он забывает. Тем более оплата кредита – это неприятная вещь. В соответствии с этим человек психологически хочет забыть данные моменты. Естественно, это тоже, как бы, тоже может каким-то образом повлиять на его финансовую дисциплину».

При этом специалисты считают, что новые ограничения вряд ли повлияют на стоимость кредитов или условия выдачи займов. Изменения направлены прежде всего на защиту прав потребителей и борьбу с навязчивыми методами взыскания долгов. Нововведения также ограничат личные встречи с должниками будними днями.

Проводить их разрешат по месту жительства, регистрации, работы заёмщика или в отделении банка. Новые правила вступят в силу в конце июля.