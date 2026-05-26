Глава МАГАТЭ высоко оценил вклад Казахстана в ядерную безопасность

Рафаэль Гросси высоко оценил неизменную приверженность Казахстана укреплению глобальной ядерной безопасности и режиму нераспространения. Он также отметил международный авторитет Касым-Жомарта Токаева и его последовательную роль в продвижении диалога, ядерной безопасности и многостороннего сотрудничества.

Генеральный директор поздравил нашу страну с началом реализации программы развития атомной энергетики, решение о которой было принято по итогам общенационального референдума по вопросу строительства АЭС.

Глава государства заявил о твердой приверженности Казахстана и впредь вносить практический вклад в международные усилия по укреплению ядерной безопасности и межгосударственного доверия.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев вновь подтвердил готовность нашей страны, исключительно в порядке доброй воли, содействовать разрешению ситуации вокруг иранской ядерной программы при наличии соответствующих международных договоренностей.

Рафаэль Гросси отметив роль и практический вклад Казахстана в дело укрепления глобальной ядерной безопасности, выразил поддержку благородным намерениям нашей страны.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что Казахстан обладает необходимым политическим авторитетом, соответствующей инфраструктурой и научно-технической базой для реализации возможных соглашений.

Президент также пожелал Рафаэлю Гросси успехов в выдвижении его кандидатуры на пост Генерального секретаря ООН.