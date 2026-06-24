«ҚазАвтоЖол» предупреждает водителей о фейковых SMS-сообщениях от имени KazToll

АО «НК «ҚазАвтоЖол» предупреждает пользователей автомобильных дорог о фактах рассылки мошеннических сообщений от имени службы KazToll.

В последнее время водителям начали поступать SMS-сообщения с требованием оплатить якобы задолженность за проезд по платным дорогам. В таких сообщениях указываются подозрительные ссылки, в том числе фейковые сайты, похожие на официальный ресурс KazToll.

Обращаем внимание: официальный сайт системы взимания платы — kaztoll.kz.

Ссылки вида kaztoll.nbvntrqz.cfd/com и другие похожие адреса не имеют отношения к KazToll и АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Переход по таким ссылкам может привести к краже персональных данных, банковской информации и денежных средств.

Просим водителей соблюдать правила цифровой безопасности:

— не переходить по ссылкам из сомнительных SMS и мессенджеров;

— не вводить данные банковских карт, ИИН, пароли и SMS-коды на неизвестных сайтах;

— проверять адрес сайта перед оплатой;

— оплачивать проезд только через официальный сайт kaztoll.kz;

— при получении подозрительного сообщения не отвечать на него и не пересылать свои данные;

— при необходимости уточнять информацию только через официальные источники АО «НК «ҚазАвтоЖол» и контакт-центр 1403.

АО «НК «ҚазАвтоЖол» призывает граждан быть внимательными и не доверять сообщениям от неизвестных отправителей. Все официальные уведомления и информация о платных дорогах размещаются только на официальных ресурсах компании.