«ҚазАвтоЖол» предупреждает водителей о фейковых SMS-сообщениях от имени KazToll

АО «НК «ҚазАвтоЖол» предупреждает пользователей автомобильных дорог о фактах рассылки мошеннических сообщений от имени службы KazToll.
В последнее время водителям начали поступать SMS-сообщения с требованием оплатить якобы задолженность за проезд по платным дорогам. В таких сообщениях указываются подозрительные ссылки, в том числе фейковые сайты, похожие на официальный ресурс KazToll.
Обращаем внимание: официальный сайт системы взимания платы — kaztoll.kz.
Ссылки вида kaztoll.nbvntrqz.cfd/com и другие похожие адреса не имеют отношения к KazToll и АО «НК «ҚазАвтоЖол».
Переход по таким ссылкам может привести к краже персональных данных, банковской информации и денежных средств.
Просим водителей соблюдать правила цифровой безопасности:
— не переходить по ссылкам из сомнительных SMS и мессенджеров;
— не вводить данные банковских карт, ИИН, пароли и SMS-коды на неизвестных сайтах;
— проверять адрес сайта перед оплатой;
— оплачивать проезд только через официальный сайт kaztoll.kz;
— при получении подозрительного сообщения не отвечать на него и не пересылать свои данные;
— при необходимости уточнять информацию только через официальные источники АО «НК «ҚазАвтоЖол» и контакт-центр 1403.
АО «НК «ҚазАвтоЖол» призывает граждан быть внимательными и не доверять сообщениям от неизвестных отправителей. Все официальные уведомления и информация о платных дорогах размещаются только на официальных ресурсах компании.