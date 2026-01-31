Мошенники рассылают ложные уведомления от имени налоговой

В последнее время гражданам массово поступают сообщения, якобы направленные от имени налоговых органов. В них говорится о срочном переходе на налоговый режим, возможных штрафах и содержатся просьбы перейти по ссылкам для «подтверждения» или «оплаты».

Эти сообщения распространяют мошенники. Их цель — запугать, ввести в заблуждение и получить доступ к персональным или финансовым данным граждан.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, важно помнить три простых правила:

Во-первых, все официальные уведомления от налоговых органов направляются исключительно через Личный кабинет налогоплательщика или посредством проверенных официальных сервисов — электронных услуг, push-уведомлений и контакт-центра 1414.

Во-вторых, налоговые органы никогда не запрашивают коды из СМС, пароли или иные конфиденциальные данные. Любая просьба сообщить «код подтверждения» — признак мошенничества.

В-третьих, не следует переходить по ссылкам в сомнительных сообщениях. Письма или уведомления с кнопками «оплатить» или «проверить» от неизвестных отправителей необходимо сразу удалять.

В случае получения подозрительных сообщений рекомендуется:

не переходить по неизвестным ссылкам;

не отвечать незнакомым отправителям;

не передавать личные и финансовые данные;

проверять информацию только через официальные каналы.

Отдельно следует отметить вопрос перехода на специальный налоговый режим по упрощённой декларации.

Подача соответствующего уведомления доступна с 1 января 2026 года и осуществляется следующими способами:

через Кабинет налогоплательщика с использованием ЭЦП;

в приложении E-Salyq Business;

в мобильных приложениях банков (Kaspi, Halyk, БЦК);

при личном обращении на бумажном носителе в органы государственных доходов.

Налоговые органы не формируют списки, не требуют предварительной записи и не запрашивают коды подтверждения при подаче таких уведомлений.

Граждан призывают сохранять бдительность.

Мошенники действуют, используя страх и чувство спешки. Проверяйте информацию и доверяйте исключительно официальным источникам.