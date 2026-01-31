Мошенники рассылают ложные уведомления от имени налоговой

В последнее время гражданам массово поступают сообщения, якобы направленные от имени налоговых органов. В них говорится о срочном переходе на налоговый режим, возможных штрафах и содержатся просьбы перейти по ссылкам для «подтверждения» или «оплаты».
Эти сообщения распространяют мошенники. Их цель — запугать, ввести в заблуждение и получить доступ к персональным или финансовым данным граждан.
Чтобы не стать жертвой мошенничества, важно помнить три простых правила:
Во-первых, все официальные уведомления от налоговых органов направляются исключительно через Личный кабинет налогоплательщика или посредством проверенных официальных сервисов — электронных услуг, push-уведомлений и контакт-центра 1414.
Во-вторых, налоговые органы никогда не запрашивают коды из СМС, пароли или иные конфиденциальные данные. Любая просьба сообщить «код подтверждения» — признак мошенничества.
В-третьих, не следует переходить по ссылкам в сомнительных сообщениях. Письма или уведомления с кнопками «оплатить» или «проверить» от неизвестных отправителей необходимо сразу удалять.
В случае получения подозрительных сообщений рекомендуется:
не переходить по неизвестным ссылкам;
не отвечать незнакомым отправителям;
не передавать личные и финансовые данные;
проверять информацию только через официальные каналы.
Отдельно следует отметить вопрос перехода на специальный налоговый режим по упрощённой декларации.
Подача соответствующего уведомления доступна с 1 января 2026 года и осуществляется следующими способами:
через Кабинет налогоплательщика с использованием ЭЦП;
в приложении E-Salyq Business;
в мобильных приложениях банков (Kaspi, Halyk, БЦК);
при личном обращении на бумажном носителе в органы государственных доходов.
Налоговые органы не формируют списки, не требуют предварительной записи и не запрашивают коды подтверждения при подаче таких уведомлений.
Граждан призывают сохранять бдительность.
Мошенники действуют, используя страх и чувство спешки. Проверяйте информацию и доверяйте исключительно официальным источникам.