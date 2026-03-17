Колл-центр 1403 обработал более 164 тысяч обращений

Редактор Юлия Машковская
Иллюстративное фото

В национальной компании «ҚазАвтоЖол» сообщили, что с 2 по 15 марта 2026 года контакт-центр 1403 обработал более 164 тысяч обращений от пользователей республиканских дорог.

«Водители в основном обращались по вопросам ограничений движения, буксировки автомобилей и оплаты проезда по платным дорогам», — отметили в компании.

Для оперативного информирования действует система IVR: «Благодаря интерактивному голосовому меню автоматически обработано 84 680 обращений», при этом операторы приняли свыше 71 тысячи звонков.

Также обращения поступали через голосовую почту и мессенджеры: «Все запросы были обработаны в установленные сроки».

Наибольшая активность зафиксирована в Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областях.

В компании напомнили, что получить информацию можно через «контакт-центр 1403, официальный сайт www.qaj.kz, Telegram-боты @qazavtojolbot и @CallCenterQaj_bot, и WhatsApp +7 778 001 1403.

