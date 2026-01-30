Почти 1,5 тысячи шымкентцев пострадали от мошенников

Судьи шымкентского городского суда подвели итоги прошлого года. В ходе встречи были озвучены результаты работы судебной системы, количество и категории рассмотренных дел, а также актуальные вопросы отправления правосудия.

Представителям СМИ были представлены статистические данные по гражданским, уголовным и административным делам, а также сообщено мерах, принятых для повышения качества судопроизводства.

В 2025 году в судопроизводство поступило 2 856 дел, затрагивающих интересы 3 350 человек. По сравнению с 2024 годом показатели практически не изменились. Более ста уголовных дел перешли на 2026 год.

Основную часть дел составляют преступления, связанные с посягательством на чужое имущество и мошенничеством.

Байдибек Дуйсебеков, председатель судебной коллегии по уголовным делам городского суда: «Дела, связанные с хищением чужого имущества, составили почти 35% от общего количества дел — то есть практически треть. В их числе: 495 дел по фактам мошенничества и 50 дел по кражам. Именно мошенничество и кражи составляют основную часть дел, рассматриваемых в суде».

По данным суда, 60 % граждан, допустивших коррупционные правонарушения, были приговорены к лишению свободы. В отношении других были применены меры в виде ограничения свободы либо штрафов. Самый крупный штраф составил 53 млн 320 тыс. тенге, и на сегодняшний день эта сумма полностью возмещена.

Байдибек Дуйсебеков, председатель судебной коллегии по уголовным делам городского суда: «Общая сумма назначенных штрафов составила 189 млн тенге, из которых на сегодняшний день 180 млн-в тенге уже поступили в доход государства. По оставшимся 9 миллионам тенге срок уплаты ещё не истёк».

В суд поступило около 500 дел связанных с мошенничеством. Количество потерпевших превысило 1450 человек. Размер причинённого ущерба также значителен — пострадавшие лишились 2 млрд-а 675 млн-ов тенге.

По ряду административных дел судебными решениями были признаны незаконными акты, вынесенные государственными органами. Вследствие этого не по всем поступившим делам имеется возможность полного удовлетворения исковых требований.

Гульмира Кыдырбаева. председатель судебной коллегии по административным делам горсуда: «На сегодняшний день вынесено 497 решений. В суд поступило более тысячи исковых заявлений, из них по 497 делам уже приняты решения. По 197 искам требования были удовлетворены, то есть административные акты, вынесенные государственными органами, признаны незаконными».

Обеспечение справедливого правосудия, укреплению верховенства закона и развитие открытого диалога с обществом — по прежнему приоритетны в работе судейского корпуса Шымкента.