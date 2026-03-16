Мошенники рассылают фейковые уведомления о «пропущенной доставке»

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности предупреждает граждан о новой мошеннической схеме, распространяющейся через мессенджеры и SMS.

По данным зарубежных источников, злоумышленники массово рассылают сообщения с уведомлениями о якобы «пропущенной доставке». На первый взгляд такие сообщения выглядят как обычные оповещения от курьерских служб.

В тексте указывается, что курьер якобы не смог вручить посылку и предлагает перейти по ссылке на специальную страницу для повторного оформления доставки.

«Однако указанный адрес ведет на фальшивый сайт, полностью имитирующий официальные ресурсы логистических компаний», — предупреждают специалисты.

На поддельной странице пользователю предлагают ввести личные данные — Ф.И.О., ИНН, адрес проживания, а также оплатить небольшую сумму за повторную доставку.

«После ввода информации и оплаты преступники получают доступ к конфиденциальным данным и банковским реквизитам», — отмечается в предупреждении.

Это может привести не только к финансовым потерям, но и к дальнейшему использованию персональных данных в преступных схемах.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты рекомендуют соблюдать простые меры безопасности:

• не переходить по ссылкам из SMS и мессенджеров, если вы не ожидаете доставку;

• внимательно проверять адрес сайта — мошеннические ресурсы часто отличаются одной-двумя буквами или знаками;

• не вводить конфиденциальную и банковскую информацию на подозрительных страницах;

• проверять статус доставки только через официальные сайты и приложения курьерских служб;

• при получении подозрительных сообщений игнорировать их и блокировать отправителя.

«Аферисты активно используют доверчивость граждан и привычку быстро реагировать на сообщения о доставке», — подчеркивают специалисты.

По их словам, именно поэтому подобные схемы распространяются очень быстро и могут затронуть каждого. Осторожность в цифровой среде остается лучшей защитой от финансовых потерь и утечки персональных данных.