Банки в Казахстане будут возвращать деньги жертвам мошенников. В каких случаях?

Антифрод-центр Национального банка Казахстана усиливает защиту граждан от финансового мошенничества. Теперь банки и микрофинансовые организации обязаны возвращать деньги, если перевод был сделан мошенникам или нарушены правила проверки личности.

По состоянию на 1 января 2026 года центр зарегистрировал более 80 тысяч подозрительных транзакций и почти 20 тысяч случаев, связанных с наркоторговлей, незаконным игорным бизнесом и финансовыми пирамидами. Заблокировано около 2,8 млрд тенге, а больше 500 млн уже вернули пострадавшим.

Кроме того, недавно принятый закон о банках усилил защиту граждан от мошенников.

Так, участниками Антифрод-центра теперь являются и кредитные бюро, которых обязали оперативно передавать информацию о клиентах, если те пытаются взять сразу несколько кредитов в разных банках и микрофинансовых организациях (МФО) в течение одного часа.

Банки и микрофинансовые организации теперь обязаны возвращать деньги потерпевшим в двух случаях:

если перевод был сделан лицу из базы Антифрод-центра

если нарушались правила идентификации, либо уже есть судебное решение о мошенничестве.

То есть ответственность за перевод мошенникам теперь лежит не только на гражданах, но и на банках и МФО, которые не учли риски.

В Нацбанке отмечают: новые меры помогут быстрее остановить мошенников и защитить деньги граждан.