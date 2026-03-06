Каждый второй казахстанец столкнулся с телефонными мошенниками

В начале 2026 года почти каждый второй пользователь в Казахстане столкнулся с телефонными мошенниками. Об этом свидетельствуют данные приложения Kaspersky Who Calls.

По информации экспертов, в январе–феврале 2026 года 79,6% пользователей получили спам-звонки, а 47,6% — стали жертвами попыток телефонного мошенничества.

«В начале 2026 года не наблюдалось спада активности злоумышленников — она осталась примерно на таком же уровне, что и в конце 2025 года», — отмечается в исследовании.

По данным специалистов, одной из самых распространённых схем остаются звонки якобы от сотрудников почтовых служб. Пользователю сообщают о «посылке» и просят назвать код подтверждения, чтобы получить доступ к его аккаунтам или банковским приложениям.

Также популярны звонки «из поликлиники», где мошенники предлагают подтвердить запись к врачу, продиктовав проверочный код.

«Телефонное мошенничество остаётся серьёзной угрозой для пользователей. Злоумышленники всё чаще используют сложные схемы и психологические уловки».

Эксперты рекомендуют при подозрительных звонках сразу прерывать разговор и не сообщать посторонним коды подтверждения, данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию.