Состоялся масштабный концерт «Саз тербеген Шымкент»

В Шымкенте состоялся яркий вечер, посвященный национальному музыкальному искусству. В городском академическом казахском драматическом театре имени Шанина прошел творческий концерт Казахского оркестра народных инструментов. Событие под прекрасным названием — «Мелодии Шымкента».

Его главная цель — популяризация национального музыкального наследия и демонстрация гармоничного сочетания традиционного искусства с современным исполнительским мастерством.

Сегодня Казахский оркестр народных инструментов по праву считается одним из ведущих творческих коллективов, представляющих национальное искусство не только в Казахстане, но и за его пределами. Музыканты регулярно участвуют в крупных культурных мероприятиях и выступают на международных площадках.

По словам ведущего солиста Ерлана Жандарбая, творческая география коллектива охватывает страны Европы и Центральной Азии. Оркестр с успехом представлял казахскую музыку в Риме и Венеции, а также на международных культурных мероприятиях в Узбекистане и Таджикистане.

Ерлан Жандарбай, ведущий солист: «Я сегодня выступаю на отчетном концерте нашего оркестра народных инструментов, сегодня 5 лет нашему оркестру. В данный момент мы готовили много произведений зарубежных композиторов, и казахских народных композиторов, сегодня прозвучат произведения которые произвели наши национальные композиторы, а также мировые композиторы. Будет очень насыщенно, будут не только казахские, но также французские композиторы, а также произведения итальянских композиторов, Думаю всем будет весело, желаю всем удачи, приходите на наш концерт, оркестр хоть и молодой, но очень талантливый, молодой состав».

У коллектива немало поклонников. Среди них — деятель культуры Казахстана, исполнитель традиционных песен Абылайхан Оспанов. Он высоко оценил исполнительское мастерство музыкантов и пожелал оркестру дальнейших творческих успехов.

Абылайхан Оспанов, исполнитель традиционных песен: «Сегодня пришел на отчетный концерт оркестра дворца Кызгалдак, потому что я очень с уважением отношусь к оркестрантам, и сам с этим оркестром недавно пел, мне было очень приятно. Поэтому сегодня хотел посмотреть новые репертуары, их новые возрождения, желаю всем оркестрантам творческих успехов».

Сегодня Казахский оркестр народных инструментов успешно сочетает богатое музыкальное наследие народа с современными формами исполнения. Благодаря этому коллектив остается одним из ярких представителей национальной культуры, сохраняя традиции и открывая их для новых поколений слушателей.