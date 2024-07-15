Томас Андерс из Modern Talking прилетел в Шымкент

Участник легендарной группы 80-х годов Томас Андерс прилетел в Шымкент, передает OTYRAR.

Его самолёт приземлился в шымкентском аэропорту в 8:00 ровно по расписанию, сообщает наш корреспондент. А прилетел экс-участник Modern Talking из Алматы, где днем ранее выступил для большой аудитории в Медео.

Сегодня в 20:00 вернутся в 80-е и споют свои любимые песни с кумиром молодости и шымкентцы. Специально для них Томас Андерс выступит в Ледовом дворце.

К слову, это второй официальный приезд артиста в Казахстан за всю его карьеру, Ранее он приезжал в Алмату 33 года назад. Надеемся, гость оценит широту души казахстанцев и испытает на себе казахское гостеприимство.