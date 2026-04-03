Спустя 15 лет Роза Рымбаева дала концерт в Шымкенте

Легенда казахстанской эстрады, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева провела творческий вечер «50 лет на сцене».

В последний раз певица выступала в Шымкенте 15 лет назад.

На концерте, который прошел во дворце «Қызғалдақ», собрались многочисленные поклонники, ставшие свидетелями её полувекового творческого пути.

Роза Рымбаева, народная артистка Казахстана: «Я исполняю самые популярные песни за эти 50 лет вместе со зрителями, ведь они знают их наизусть. Кроме того, в сегодняшнем концерте участвуют мои сыновья Али и Мади. Также выступает группа Iligai — три кобызистки и моя невестка Акерке. Поэтому программа особенная, ведь в ней задействована молодёжь».

Зрители смогли услышать живое исполнение лучших произведений из золотого фонда певицы. В программе прозвучали 22 песни, среди которых «Әлия», «Атамекен», «Куә бол», «Любовь настала» и многие другие. Гости концерта поделились впечатлениями от вечера.

Ляззат Балтакаракызы, жительница Шымкента: «Мы пришли на концерт вместе со сватьей. Давно ждали выступления Розы Рымбаевой. Это уникальная певица, мы её очень уважаем».

Арайлым Шамгали, жительница Шымкента: «Я пришла с подругой. Мне нравятся все песни Розы Рымбаевой, особенно “Любовь настала”. Именно ради неё и пришла. С детства слушаю её — у неё особенный голос. Поэтому для нас это большая радость».

В последние годы Шымкент становится крупным центром проведения культурных мероприятий. В марте в городе уже выступили известные артисты, и серия масштабных концертов продолжится.

Гулнур Сулейменкызы, руководитель отдела концертной организации «Шымкент-концерт»: «На нашей сцене выступают не только отечественные исполнители, но и артисты международного уровня. В апреле концертную программу открывает Роза Рымбаева, затем выступят Ne Prosto Orchestra, KALIFARNIYA, а также запланирован концерт Макпал Жунусовой. Всю информацию о мероприятиях во дворце “Қызғалдақ” можно найти в социальных сетях».

Кроме того, в скором времени артисты из разных регионов страны представят свои творческие вечера и порадуют зрителей города новыми проектами.