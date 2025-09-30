Грандиозный концерт звёзд чеченской эстрады в Шымкенте

11 октября в 19:00 Шымкент станет центром музыки и дружбы народов! На сцене — ярчайшие звёзды Чеченской эстрады, которые подарят вам мощную энергетику кавказских ритмов и душевность казахских мелодий.

Вас ждёт незабываемое шоу высокого уровня: песни, которые тронут сердце, эмоции, которые останутся надолго, и атмосфера единства, которую невозможно пропустить!

Количество билетов ограничено!

Приобретайте заранее:

• в кассах концертного зала «Туркестан»

• по телефону: +7 (778) 133-03-10

Это будет концерт, о котором будут говорить! Не упустите шанс стать частью этого яркого события!