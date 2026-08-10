Масштабный концерт в честь дня рождения Абая

На эстраде выступили артисты творческой организации «Шымкент концерт». Зрителям были представлены произведения Абая, современные и традиционные песни и кюи.

Для молодого артиста Жалгаса Апена выступление в этом концерте стало большой честью.

Артист концертной организации «Шымкент концерт» Жалгас Апен отмечает: к программе готовились особенно тщательно: «Мы долго готовились к этому важному концерту. И, конечно, для нас Абай — великая личность. Мы и впредь будем делать все, чтобы популяризировать творчество поэта среди народа».

Вечер, объединивший духовное наследие великого мыслителя и национальное искусство, подарил жителям и гостям города особый духовный заряд.

По словам одной из зрительниц, такие мероприятия помогают сохранять интерес к творчеству великого поэта: «Сегодня вот здесь, в «Шымсити», проходит этот концерт. Вчера тоже был концерт. Просто замечательно! Большое спасибо акиму и организаторам. Абая нужно знать, изучать, популяризировать его творчество».

Главная цель мероприятия — популяризация национального искусства, воспитание духовных ценностей у подрастающего поколения, уважение к жизненному и творческому пути Абая.