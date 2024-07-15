Я словно вернулся домой: Томас Андерс о посещении Казахстана спустя 33 года

Легенда 80-х, участник самой успешной поп-группы в истории Томас Андерс сегодня прилетел в Шымкент, чтобы порадовать своим творчеством поклонников.

Это его первый визит в Шымкент за всю историю карьеры. После старта продаж билетов на концерт Томаса Андерса, некоторые шымкентцы усомнились, а не приедет ли к ним его двойник? Некоторые не верили и то, что концерт состоится.

Наши корреспонденты лично удостоверились в том, что это тот самый Андерс — легендарный солист «Modern Talking». В эксклюзивном интервью медиахолдингу OTYRAR певец поделился впечатлениями об аудитории в Астане и Алматы, откуда он прямиком прилетел в Шымкент.

Томас Андерс, певец: «Знаете, я только вчера говорил публике в Алматы, я там выступал на «Медео», я вспоминал, и я даже перепроверил! Мое первое шоу в Алматы было 33 года назад на этой же арене. И вот спустя 33 года, я снова туда вернулся. Для меня это было как вернутся домой. Я выступил для 14 с половиной тысяч зрителей, это было сумасшествие! И сегодня я впервые выступлю для шымкентцев!».

Организаторы концерта говорят, в начале были опасения связанные с тем, что привезти звезду мирового масштаба в Шымкент будет сложно, но как выяснилось, менеджмент артиста и сам Томас Андерс оказались истинными профи своего дела и все пошло как надо. Более того, певец поддерживает дружелюбную атмосферу и это можно увидеть даже в мелочах.

Дамир Арусов, организатор: «В райдере обычно пишут, вот это вот это вот это и точка. В его райдере прописано все и в конце фраза: «Давайте дружить, давайте сделаем наш проект крутым!», у нас появился вообще другой подход к работе. На всё про всё у нас ушло пол года, начиная от переговоров идеи до сегодняшнего дня».