В школах Казахстана появятся новые предметы

С нового учебного года в казахстанских школах появятся новые обязательные предметы, среди которых «Основы Конституции» и «Личная безопасность». О пересмотре учебных планов и образовательных стандартов в соответствии с нормами новой Конституции на заседании правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

По словам министра, обновлённая программа направлена не только на получение теоретических знаний, но и на формирование ответственности, правовой культуры и навыков безопасного поведения в современном мире.

Для учащихся 5–7 классов будет введён предмет «Основы Конституции», в рамках которого школьникам в доступной форме расскажут об устройстве государства, правах и обязанностях граждан.

Для учеников 8–11 классов появится курс «Закон и порядок», призванный повысить правовую грамотность подростков и предупредить правонарушения среди несовершеннолетних.

Кроме того, для всех школьников с 5 по 11 класс обязательным станет предмет «Личная безопасность». На занятиях детей будут обучать действиям в чрезвычайных ситуациях, основам кибергигиены и способам защиты от интернет-угроз.

«Обновлённое содержание образования будет прежде всего направлено на всестороннее развитие личности, укрепление фундаментальных знаний, формирование гражданской ответственности и развитие современных компетенций. Одновременно будет существенно усилен воспитательный компонент. В систему образования будут в полном объёме интегрированы ценности Единой программы воспитания «Адал азамат», принцип «Закон и порядок», общенациональная инициатива «Таза Қазақстан», а также основные идеи и ценности новой Конституции. Таким образом, школа станет не только организацией, предоставляющей образование, но и средой, формирующей граждан, уважающих закон, ценящих труд и осознающих свою ответственность перед государством и обществом», — подчеркнула министр.