Жителю Шымкента дозвонился «Джеки Чан»

Жителю Шымкента поступил видеозвонок от человека, внешне неотличимого от знаменитого актера Джеки Чана. Во время разговора собеседник попросил помочь решить якобы возникшие финансовые проблемы.

На самом деле за образом мировой звезды скрывались мошенники, использовавшие технологии искусственного интеллекта. В полиции предупреждают: сегодня злоумышленники могут создать цифровой образ практически любого известного человека, поэтому доверять только увиденному на экране нельзя.

«В одном из случаев злоумышленники позвонили мужчине, представились сотрудниками банка и государственного комитета. Потерпевший поверил их словам. Затем мошенники предложили перейти на видеозвонок, где использовали изображение всемирно известного актера Джеки Чана. Кроме того, в подобных схемах злоумышленники используют и образы казахстанских знаменитостей, в том числе актера Таукеля Мусилима», — говорит оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности ДП Шымкента Максат Жанысбаев.

По данным полиции, количество интернет-мошенничеств продолжает расти. Если в прошлом году в Шымкенте зарегистрировали около 300 подобных преступлений, то с начала этого года их число уже достигло 330. Житель микрорайона Бозарык Алмасхан Еспаев рассказывает: в его семье давно договорились не отвечать на звонки с незнакомых номеров и никому не сообщать коды из SMS.

Однако на профилактическую акцию пенсионер все равно пришел — чтобы узнать о новых схемах обмана. Ведь, как показывает практика, жертвой аферистов может стать любой.

«У меня одна знакомая тоже пострадала — мошенники обманули её на три миллиона тенге. Всё произошло через банк. Пока она приехала на такси, они уже успели оформить всё и снять деньги со счёта. Есть такие люди»,— говорит житель Шымкента Алмасхан Еспаев.

Профилактическая акция по предупреждению интернет-мошенничества прошла в одном из торговых центров Шымкента. Полицейские рассказывали посетителям о самых распространенных схемах обмана, приводили реальные примеры и раздавали памятки с правилами цифровой безопасности.

Главное, напоминают специалисты, — никогда не переводить деньги на незнакомые счета, не сообщать коды подтверждения и помнить: если вам неожиданно звонит мировая знаменитость с просьбой о помощи, скорее всего, это мошенники.