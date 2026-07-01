Экс-директор школы в Туркестанской области осуждён за взятку и злоупотребление полномочиями

В Туркестанской области бывший директор одной из школ, являясь лицом, приравненным к государственному служащему, злоупотребил должностными полномочиями. Он незаконно присвоил педагогам квалификационные категории без прохождения обязательного тестирования и заседания аттестационной комиссии, а также получил взятку от одного из учителей.

В результате противоправных действий из бюджета были необоснованно выплачены надбавки к заработной плате 12 педагогам на общую сумму свыше 16 миллионов тенге.

При первоначальном рассмотрении дела суд оправдал бывшего директора школы за недоказанностью совершения уголовных правонарушений.

Однако по протесту генеральной прокуратуры, внесённому в кассационном порядке, оправдательный приговор был отменён, а дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.

По итогам повторного рассмотрения суд признал бывшего директора виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Ему назначено наказание в виде 4 лет и 8 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.