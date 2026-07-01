С 1 июля в Казахстане меняются правила использования электросамокатов

В Министерстве внутренних дел Казахстана разъяснили новые требования для пользователей прокатных электросамокатов, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

С 1 июля каждый прокатный электросамокат будет иметь регистрационный номер. Это позволит камерам видеонаблюдения фиксировать нарушения Правил дорожного движения и определять транспортное средство, на котором они были совершены.

Кроме того, для пользователей станет обязательным страхование гражданско-правовой ответственности.

Кикшеринговые компании, в свою очередь, обязаны обеспечивать техническую исправность электросамокатов, контролировать их скорость и местоположение, автоматически ограничивать скорость в установленных зонах, предотвращать хаотичную парковку, вести учет самокатов и предоставлять необходимые данные органам внутренних дел.

Если у пользователя отсутствует водительское удостоверение, сервис проката должен исключить возможность движения электросамоката по проезжей части.

В МВД напомнили, что передвигаться на электросамокатах следует по велосипедным дорожкам или велополосам, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части, обочине, тротуару или пешеходной дорожке. При движении по тротуару скорость не должна превышать 6 км/ч.

При этом с 25 августа вступает в силу запрет на движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Движение по проезжей части разрешено только лицам старше 18 лет, имеющим водительское удостоверение любой категории и защитный шлем.

Также запрещается перевозить пассажиров и грузы, пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись, а также двигаться по дороге в темное время суток без светоотражающих элементов.

«Безопасность на дорогах зависит от каждого из нас», — отметил председатель комитета административной полиции МВД Казахстана Мурат Кабденов.