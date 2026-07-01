ЦОНы Абайского и Аль-Фарабийского районов Шымкента изменили режим работы с 1 июля

Филиал «Правительство для граждан» по городу Шымкенту сообщает, что с 1 июля по дежурному графику будут работать ЦОНы Абайского и Аль-Фарабийского района, расположенные по адресам: ул. Мадели Кожа, 1Г и ул. Жангельдина,13А.

При этом ЦОНы Туранского и Каратауского района, расположенные по адресам: ул. Мадели Кожа 1Г и Рыскулова 80, переходят на обычный график работы: в будние дни с 9:00 до 18:00. Суббота и воскресенье — выходные дни.

Напомним, дежурные ЦОНы принимают граждан с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 без перерыва на обед, а в субботу — с 9:00 до 13:00.

Адреса дежурных спецЦОНов остаются без изменений: спецЦОН №1 — мкр. Достык, 2343/1 и спецЦОН №2 — мкр. Асар — 2, 12Б. Они работают с понедельника по пятницу до 18:00, выдача готовых документов осуществляется до 20:00. В субботу — с 9:00 до 12:00, выдача готовых документов — до 13:00.