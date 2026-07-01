Президент назначил дату выборов в Курултай Республики Казахстан

Президент Казахстана подписал указ о назначении выборов депутатов Курултая Республики Казахстан. Голосование состоится 23 августа 2026 года.

Согласно документу, Центральной избирательной комиссии поручено организовать подготовку и проведение выборов.

Правительству, а также акимам столицы, областей и городов республиканского значения поручено принять все необходимые меры для организационного, материально-технического и финансового обеспечения избирательной кампании.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.