В Туркестанской области усилят борьбу с интернет-мошенничеством и нелегальным игорным бизнесом

Финансовые пирамиды, онлайн-казино, нелегальный игорный бизнес и имущественные преступления станут основными направлениями усиленной профилактической работы в Туркестанской области. Эти вопросы обсудили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

По итогам совещания глава региона поручил местным исполнительным органам совместно с правоохранительными органами активизировать профилактические мероприятия, усилить рейдовую работу и принять дополнительные меры по пресечению незаконной деятельности.

Особое внимание планируется уделить повышению финансовой грамотности населения, предупреждению вовлечения граждан в финансовые пирамиды и борьбе с лудоманией.