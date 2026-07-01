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В Туркестанской области усилят борьбу с интернет-мошенничеством и нелегальным игорным бизнесом

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Алиса Дуваева
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Финансовые пирамиды, онлайн-казино, нелегальный игорный бизнес и имущественные преступления станут основными направлениями усиленной профилактической работы в Туркестанской области. Эти вопросы обсудили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

По итогам совещания глава региона поручил местным исполнительным органам совместно с правоохранительными органами активизировать профилактические мероприятия, усилить рейдовую работу и принять дополнительные меры по пресечению незаконной деятельности.

Особое внимание планируется уделить повышению финансовой грамотности населения, предупреждению вовлечения граждан в финансовые пирамиды и борьбе с лудоманией.

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