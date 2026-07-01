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30 августа больше не праздник. Какую дату объявили выходным в Казахстане?

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

С 1 июля в Казахстане вступила в силу новая Конституция, принятая на республиканском референдуме 15 марта. Одним из ключевых нововведений стало изменение даты празднования Дня Конституции и появление нового государственного праздника.

Согласно документу, «День принятия Конституции на республиканском референдуме объявляется государственным праздником – Днем Конституции Республики Казахстан».

Таким образом, новым Днем Конституции и официальным выходным днем для казахстанцев станет 15 марта.

Ранее изменения подтвердил министр Аскарбек Ертаев, отметив, что именно 15 марта была принята новая Конституция страны, поэтому празднование Дня Конституции будет перенесено на эту дату.

Прежний праздник, который ежегодно отмечался 30 августа, официально упразднен и больше выходным днем являться не будет.

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