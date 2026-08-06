Детские спектакли в Казахстане собрали свыше полумиллиона зрителей

В первом полугодии 2026 года театры Казахстана провели 3948 спектаклей для детей, которые посетили 559 885 юных зрителей.

Развитием детского репертуара занимаются театры для детей и юношества, театры кукол и молодежные театры. В их афишах представлены постановки по произведениям классической и современной литературы, сказкам, а также спектакли с воспитательной и просветительской направленностью.

Особую роль играют театры для детей и юношества, которые работают не только с младшими зрителями, но и с подростками. В своих постановках они поднимают темы взросления, дружбы, ответственности, нравственного выбора и уважения к национальной культуре.

Успехи казахстанских театров отмечены и на международном уровне. Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова со спектаклем «Ұлпан» завоевал Гран-при Международного театрального фестиваля ART-ORDO в Бишкеке.

Кроме того, постановка получила награды в номинациях «Лучший сценограф», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана».