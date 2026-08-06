Август принесет казахстанцам сразу несколько важных изменений. В стране пройдут первые выборы депутатов нового Курултая, вступят в силу новые правила для пользователей электросамокатов и автомобилистов, изменится порядок продажи мобильных телефонов.

Кроме того, в последний месяц лета казахстанцы останутся без дополнительного праздничного выходного.

Одно из самых значимых событий — первые выборы депутатов нового однопалатного законодательного органа — Курултая. Они пройдут 23 августа. После подведения итогов 145 избранных депутатов приступят к работе. У Курултая будет ряд полномочий и обязательств.

«Курултай принимает конституционные законы и законы; решает вопросы войны и мира; объявляет выборы Президента Республики Казахстан; заслушивает ежегодные послания Конституционного Суда о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан; проводит по вопросам своей компетенции слушания и правительственные часы», — Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

С 25 августа в Казахстане изменятся правила для пользователей электросамокатов. Их движение по тротуарам запретят — ездить можно будет только по велодорожкам или по крайней правой полосе проезжей части. Кроме того, управлять электросамокатами больше не смогут несовершеннолетние. В этот же день новые требования вступят в силу и для автомобилистов.

Водители старше 65 лет и люди с инвалидностью будут проходить обязательный медосмотр раз в два года.

«Для водителей старше 65 лет и с инвалидностью все, что необходимо, это раз в два года проходить обычный водительский медицинский осмотр. Его результаты автоматически будут отображаться в нашей системе, поэтому никаких лишних справок или обращений не понадобится. Никаких дополнительных действий не требуется. Не нужно обращаться за продлением водительского удостоверения или отдельно уведомлять МВД. Мы хотим успокоить граждан: никаких новых бюрократических процедур не вводится. Все максимально просто, удобно и без лишних хлопот для водителей», — Куралай Карина, заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК.

Изменения затронут и водителей, которых лишили прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Если уголовное дело было прекращено, вернуть водительское удостоверение можно будет только спустя восемь лет — после прохождения медосмотра и успешной сдачи экзамена по ПДД.

А с 20 августа в Казахстане запретят продажу мобильных телефонов без обязательной верификации. Перед продажей продавец должен проверить устройство по специальной базе и указать его идентификационный код в кассовом или товарном чеке.

«Все абонентские устройства сотовой связи, все сотовые телефоны у нас будут вскрываться, получается, то есть они будут открываться, они будут просматриваться потребителями. То есть, нам продавец уже не сможет сказать, что товар вскрыт в связи с этим он обмену и возврату не подлежит», — Ольга Березуцкая, руководитель ОО «Союз защиты прав потребителей».

Изменится в августе и календарь выходных. Дополнительного праздничного дня у казахстанцев в этом месяце не будет. Это связано с тем, что День Конституции теперь отмечается не 30 августа, а 15 марта. Поэтому при пятидневной рабочей неделе жителей страны ждут 21 рабочий и 10 выходных дней.