В Сауранском районе Туркестанской области сдан в эксплуатацию новый спортивный комплекс

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров посетил Сауранский район и принял участие в церемонии открытия нового спортивного комплекса, возведенного в селе Шорнак.

Глава региона поздравил жителей с открытием спортивного объекта, подчеркнув, что развитие массового спорта является одним из приоритетных направлений государственной политики: «Сегодня на священной сауранской земле мы стали свидетелями ещё одного доброго события — открытия нового спортивного комплекса в селе Шорнак. Это важный праздник не только для жителей села, но и для всего региона. Спорт — это здоровье нации, воспитание сильной и дисциплинированной молодёжи, а также залог будущего страны. По поручению Главы государства в Туркестанской области уделяется особое внимание развитию спортивной инфраструктуры. За последние два года в регионе введено в эксплуатацию 28 спортивных комплексов, а в этом году планируется завершить строительство ещё девяти. Сегодня мы открываем первый из них. Уверен, что новый спортивный комплекс станет местом, где будут воспитываться будущие чемпионы, которые прославят Туркестанскую область и Казахстан на международной арене. Пусть этот объект долгие годы служит на благо жителей и вдохновляет молодёжь на новые спортивные достижения».

После этого аким области осмотрел новый объект, ознакомился с его материально-технической базой и созданными для жителей условиями, а также встретился и побеседовал с молодыми жителями села.

Строительство объекта началось в августе 2024 года. Общая стоимость проекта составляет 1 млрд 733,6 млн теңге.

На территории площадью 1 гектар разместились залы для баскетбола, бокса, борьбы и тренажерный зал. Создано 40 новых рабочих мест. Объект полностью обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой.