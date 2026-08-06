В городище Сауран начались научно-реставрационные работы

В Сауранском районе Туркестанской области начались научно-реставрационные работы на территории древнего городища Сауран. Специалисты РГП «Казреставрация» приступили к восстановлению ханаки и медресе.

Основные работы затронут поврежденные участки лицевой кирпичной кладки. Реставраторы заменят разрушенные кирпичи и восстановят штукатурный слой подпорных стен, окружающих исторические объекты.

При проведении реставрации особое внимание уделяется сохранению сложившегося архитектурного облика сооружений. Новые материалы будут подбираться с учетом особенностей памятника, чтобы восстановленные участки гармонично сочетались с сохранившейся частью кладки.

Научно-реставрационные работы позволят предотвратить дальнейшее разрушение ханаки и медресе, укрепить их конструкции и сохранить историческую среду городища.

Сауран остается одним из значимых объектов историко-культурного наследия Туркестанской области. Сохранение расположенных на его территории сооружений способствует дальнейшему изучению и популяризации истории древнего города.