Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество В городище Сауран начались научно-реставрационные работы

В городище Сауран начались научно-реставрационные работы

-
Редактор Юлия Машковская
-
26
Фото министерства культуры и информации РК

В Сауранском районе Туркестанской области начались научно-реставрационные работы на территории древнего городища Сауран. Специалисты РГП «Казреставрация» приступили к восстановлению ханаки и медресе.

Основные работы затронут поврежденные участки лицевой кирпичной кладки. Реставраторы заменят разрушенные кирпичи и восстановят штукатурный слой подпорных стен, окружающих исторические объекты.

При проведении реставрации особое внимание уделяется сохранению сложившегося архитектурного облика сооружений. Новые материалы будут подбираться с учетом особенностей памятника, чтобы восстановленные участки гармонично сочетались с сохранившейся частью кладки.

Научно-реставрационные работы позволят предотвратить дальнейшее разрушение ханаки и медресе, укрепить их конструкции и сохранить историческую среду городища.

Сауран остается одним из значимых объектов историко-культурного наследия Туркестанской области. Сохранение расположенных на его территории сооружений способствует дальнейшему изучению и популяризации истории древнего города.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.