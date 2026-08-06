Шымкент готов к выборам в Курултай

Вопросы организации выборов, готовности участков и работы избирательных комиссий стали главной темой рабочей поездки председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова в Шымкент.

По итогам ознакомления с подготовкой города глава ЦИК положительно оценил проведенную работу.

«Мы приехали, чтобы оценить, насколько ваш регион и ваш город готовы к предстоящим выборам. В первую очередь нас интересовала готовность избирательных участков, уровень подготовки членов комиссий, а также вклад государственных органов в организацию выборов. Кроме того, мы готовы ответить на все возникающие вопросы. Пообщавшись с ответственными лицами и ознакомившись с ходом подготовки, могу сказать, что увиденным мы остались довольны»,— сообщил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров.

Одним из приоритетов при подготовке к выборам стала доступность избирательных участков. Все 365 пунктов голосования оборудованы с учетом потребностей людей с инвалидностью. Здесь созданы условия для беспрепятственного участия в выборах каждого избирателя.

«В день выборов 18-летнего возраста достигнут 66 человек. Число граждан, которые будут голосовать впервые, составляет 10 632 человека. Списки избирателей актуализированы и полностью внесены в автоматизированную информационную систему. В связи с увеличением числа избирателей во втором квартале 2026 года были изменены границы 28 избирательных участков и открыты еще четыре новых участка. В Аль-Фарабийском районе, напротив, из-за сокращения численности населения два участка были закрыты»,— пояснил руководитель аппарата акима города Шымкент Берик Аширбеков.

Чтобы каждый избиратель смог своевременно получить необходимую информацию, в Шымкенте работают единый контакт-центр 109 и Telegram-бот. Параллельно специалисты уточняют сведения о тех, кто в день голосования будет находиться в других регионах страны.

«До 22 августа мы принимаем заявления от граждан, которые будут голосовать вне места своей регистрации. Если кто-то планирует проголосовать в другом регионе и хочет получить открепительный талон, он может обратиться к нам. Мы оформим все необходимые документы, чтобы человек смог реализовать свое избирательное право»,-председатель избирательной комиссии №101 Сакен Мажинбеков.

Напомним, в Шымкенте будут работать 365 избирательных участков, из которых 24 являются закрытыми. Ожидается, что участие в голосовании примут около 710 тысяч жителей города.