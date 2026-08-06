Чемпионат Казахстана по футболу U-16 проходит в Шымкенте

Игра выдалась напряжённой и зрелищной: обе команды продемонстрировали высокий уровень подготовки, самоотдачу и стремление к победе. Главная цель спортсменов — завоевать звание чемпионов Казахстана.

В планах у молодых футболистов — попасть в состав ФК «Ордабасы», либо продолжить своё развитие, выступая в Первой лиге Академии «Онтүстік».

Полузащитник команды Ерсултан Аманжол уверен: успешные сборы и хорошая физическая подготовка помогают команде уверенно идти к чемпионскому титулу: «Сегодня у нас игра с Костанаем, и мы выиграли до этого матча Павлодар и Караганду. У нас команда сейчас в отличном состоянии, сейчас у нас хорошая форма, на сборах в Ташкенте мы набрали хорошую физику и форму, благодаря тренерам и руководству команды. Я не пропускал ни один чемпионат Казахстана, ближайшие цели выиграть этот чемпионат Казахстана и занять первое место».

Встреча с командой из Караганды завершилась победой со счётом 2:1. Не менее уверенно футболисты сыграли против соперников из Павлодара, одержав крупную победу — 6:2.

Старший тренер Бек Нарбеков рассказал о формате турнира и главной задаче подготовки молодых футболистов: «Сейчас чемпионат Казахстана разделили на 2 группы, первый у нас был 8 команд, из них 4 выходят, вторая подгруппа в Костанае, оттуда пришли тоже 4 лучших. 3 года назад мы были чемпионами с этим годом, лучших этого года, наша задача отдать в ФК «Ордабасы», и «Онтүстік Академию».

Команда продолжила свою победную серию, уверенно обыграв соперников из Костаная со счётом 5:0. Уже 7 августа ребятам предстоит очередное испытание — матч против команды из Туркестана.