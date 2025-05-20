Шаг к большой победе: в селе Алгабас открылся новый спорткомплекс

В селе Алгабас начал работу современный спортивный комплекс, которого ждали. Для местных мальчишек и девчонок этот день не просто праздник, это — стартовая точка, откуда начинается путь к высоким спортивным вершинам.

Спорткомплекс в Алгабасе — это 1817 квадратных метров возможностей. Проект реализован при спонсорстве компании Heidelberg Materials в рамках программы социальной поддержки. В двухэтажном здании есть все для качественных тренировок. А главное — крытое футбольное поле, которое круглый год будет принимать до двухсот спортсменов.

Иван Пан, генеральный директор ТОО «Шымкентцемент»: «Сегодня мы открываем комплекс, который стал результатом сотрудничества с жителями Алгабаса и акиматом Толебийского района. На его строительство направлено 103 миллиона тенге. Для нашей компании важно не просто строить, но и поддерживать инициативы, которые делают людей сильнее и духом, и телом».

Для местных жителей это не просто объект — это точка роста. Раньше, чтобы позаниматься спортом в нормальных условиях, детям приходилось ездить в город. Теперь всё нужное рядом с домом.

Алтаир Саттаров, житель села: «Я очень рад. Мы с ребятами теперь сможем тренироваться здесь. Надеюсь, из нашего аула вырастут настоящие чемпионы!»

Мечта, которая рождалась на импровизированных уличных площадках, стала реальностью. А вместе с ней и новые амбиции.

Нурбек Казакбаев, член Общественного совета Толебийского района: «Мы в детстве играли на пыльных улицах, под солнцем. А теперь у наших детей есть всё. Это не просто спортзал — это символ перемен. И, возможно, начало новых спортивных историй для нашего села».

Алгабас — в самом названии заложено стремление к движению. И теперь у этого стремления появился адрес — новый спорткомплекс, где мечты превращаются в тренировки, а тренировки — в первые шаги к большой победе.