Спорткомплекс за 168 млн построят инвесторы в Каратауском районе Шымкента

В жилом массиве Шапырашты ведется строительство спортивного комплекса.

Сооружение возводится на средства индивидуальных предпринимателей. Стоимость проекта социального объекта, рассчитанного на тысячу детей — 168 миллионов тенге. В спорткомплексе ребята смогут бесплатно заниматься пятью видами спорта. Здесь же предусмотрены общежития для тренеров. Здесь они смогут проживать вместе с семьей.

«Под строительство спорткомплекса выделено 40 соток земли. Никаких средств со стороны государства не привлекалось. Обходимся только частными вложениями. Общая сумма инвестиций составляет около двухсот миллионов тенге»,- рассказал заместитель акима Каратауского района Азамат Парманов.

В спорткомплексе смогут заниматься дети, проживающие в жилых массивах Шапырашты, Сайрам и Утемис. Здесь будут работать секции қазақша күрес, вольной борьбы, дзюдо, каратэ и мини-футбола. При стадионе так же будет закрытое футбольное поле. Строительство комплекса началось в ноябре 2022-го. Сдать в строй объект планируется уже в августе этого года.