Новый современный спорткомплекс открылся в Туркестане

В Туркестане открылся современный спортивный комплекс — настоящий центр здорового образа жизни для горожан.

Там есть всё: просторные тренажёрные залы, бассейн, площадки для волейбола и залы боевых искусств. Всё выполнено по последнему слову спортивных стандартов.

По словам акима области Нуралхана Кушерова, развитие массового спорта идёт по поручению Президента. За последние 7 лет в областной центр привлечено почти триллион тенге инвестиций и реализовано 68 масштабных проектов.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Мы не только строим спортивные объекты, но и делаем их доступными для людей. Уверен, что этот комплекс станет местом, куда придут те, кто хочет укрепить здоровье и быть в хорошей форме».

В этом году на развитие спорта в регионе выделено 13 миллиардов тенге. Уже открыто свыше 70 спорткомплексов, ещё 74 объекта планируют завершить до конца года.

Новый комплекс дал городу 120 постоянных рабочих мест, и это, по словам акима, только начало. Впереди — новые проекты, которые укрепят спортивную инфраструктуру и создадут ещё больше возможностей для жителей.